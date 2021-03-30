Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новые услуги для предпринимателей
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
Сделано в Моглино
Хозяйки Железной дороги
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.03.2021 07:010 67 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 30.03.2021 12:230 У Печорского района может появиться побратим в Белоруссии 30.03.2021 12:170 Подготовка к голосованию за объекты благоустройства завершается в Псковской области 30.03.2021 12:110 Псковичам рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами 30.03.2021 12:021 Общественники помогли гдовской семье получить инвалидную коляску 30.03.2021 11:480 Третий за неделю детский сад открыли в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:552 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 26.03.2021 12:077 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 26.03.2021 10:1712 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами

30.03.2021 12:11|ПсковКомментариев: 0

Жителям Псковской области рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами и мерами социальной поддержки. Речь идет о налоговых льготах, льготах, связанных с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительных гарантиях трудовой занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В 2021 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения. В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом его повышения.

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой.

В случае если человек хочет самостоятельно получить справку о статусе «предпенсионера» для получения льгот, он может обратиться через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портале госуслуг. Для этого необходимо войти, найти раздел «Пенсии», выбрать вкладку «Заказать справку (выписку)» «об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения:

  • в Федеральную налоговую службу РФ;

  • орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения;

  • работодатель.

Сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

При этом в ОПФР обратили внимание, что самостоятельно обращаться за справкой, подтверждающей статус предпенсионера, нет необходимости. Все данные передаются в электронном виде по каналам СМЭВ в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, ему достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.

В прошлом году органы ПФР подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста более чем по 1800 запросам из ведомств.

Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера, а за получением самих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство.

Теги: #пфр #льготы #предпенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 620 человек
30.03.2021, 12:310 По просьбам зрителей в псковской филармонии повторят «Лебединое озеро» 30.03.2021, 12:230 У Печорского района может появиться побратим в Белоруссии 30.03.2021, 12:170 Подготовка к голосованию за объекты благоустройства завершается в Псковской области 30.03.2021, 12:110 Псковичам рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами
30.03.2021, 12:021 Общественники помогли гдовской семье получить инвалидную коляску 30.03.2021, 11:550 Более 800 нарушителей границы задержали в Псковской области за год 30.03.2021, 11:480 Третий за неделю детский сад открыли в Великих Луках 30.03.2021, 11:440 «Эхономика»: Льготная ипотека - драйвер развития или ящик Пандоры?
30.03.2021, 11:350 В псковской колонии выявили нарушения при привлечении осужденных к труду 30.03.2021, 11:282 Смотритель усадьбы Строгановых появится в Волышово 30.03.2021, 11:210 От коронавируса в Псковской области скончались еще четыре человека 30.03.2021, 11:130 Псковичи завоевали медали на Кубке России по стрельбе из лука
30.03.2021, 11:070 Жителя Псковской области будут судить за присвоение квартиры блокадницы 30.03.2021, 11:051 Ведущая Первого канала сравнила мужчин с консервами 30.03.2021, 11:011 Антон Минаков об инициативах ЛДПР, подготовке к выборам и любви к соцсетям 30.03.2021, 10:540 Великолучанину дали полгода исправительных работ за неуплату алиментов
30.03.2021, 10:500 Городскую канализационную станцию модернизируют в Пскове 30.03.2021, 10:402 Жить экологично: многоразовый стаканчик для кофе 30.03.2021, 10:310 Десантники приступили к планированию боевых действий на учениях в Псковской области 30.03.2021, 10:250 Себежанку оштрафовали за повторную продажу пива подростку
30.03.2021, 10:161 23 объединения выдвинули своих представителей в Общественную палату Псковской области 30.03.2021, 10:110 В Пскове отменено одностороннее движение на участке улицы Гоголя 30.03.2021, 09:510 Житель Печор ограбил ювелирный магазин и явился с повинной 30.03.2021, 09:352 Мусор для ЮНЕСКО
30.03.2021, 09:330 Нежилой дом подожгли в Локне 30.03.2021, 09:310 Нетрезвый невельчанин угрожал убить женщину осколком бутылки 30.03.2021, 09:200 Пожилой мужчина погиб при пожаре в Островском районе 30.03.2021, 09:151 Генпрокуратура сообщила о росте коррупции в России
30.03.2021, 09:030 Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства 30.03.2021, 08:541 Интерактив: Бардак в почтовом отделении на Завеличье 30.03.2021, 08:460 Олимпиада по музыкальной литературе прошла в Псковском колледже искусств 30.03.2021, 08:351 Названы самые популярные вакансии среди студентов в России
30.03.2021, 08:231 Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы 30.03.2021, 08:120 Великолучан приглашают присоединиться к всероссийской акции по ходьбе 30.03.2021, 08:003 Эксперты заявили о 50-процентном риске повторного заражения коронавирусом после 65 лет 30.03.2021, 07:491 Второе высшее образование в творческих вузах могут сделать бесплатным
30.03.2021, 07:380 Дмитрий Быстров выразил соболезнования в связи с гибелью детей в резонансном ДТП 30.03.2021, 07:291 Восстановление российской экономики после пандемии завершится в 2022 году 30.03.2021, 07:151 Молоко может подорожать на 10-15% 30.03.2021, 07:010 67 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области
29.03.2021, 23:400 Псковичи могут предложить свою общественную территорию для благоустройства 29.03.2021, 23:310 Псковские школьники смогут попробовать выиграть 1 млн рублей во всероссийском конкурсе 29.03.2021, 23:150 «Псковские губернские ведомости» теперь доступны в электронной библиотеке 29.03.2021, 23:100 Ушла из жизни главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
29.03.2021, 23:000 Пскович отправится в колонию за вождение в нетрезвом виде 29.03.2021, 22:545 Михаил Ведерников о ремонте псковских дорог: Халтура не пройдет! 29.03.2021, 22:440 Псковские курсанты провели консультирование социально незащищенных граждан 29.03.2021, 22:310 Чемпионом Пскова по мини-футболу стал «Фаворит»
29.03.2021, 22:211 Мыслить ширше! 29.03.2021, 22:133 Псковская гимназия помогла пяти детям-инвалидам на сумму около 400 тысяч рублей 29.03.2021, 22:000 Более ста граждан Вьетнама привлекут к работе на великолукском предприятии 29.03.2021, 21:450 С 9 апреля на псковских водоемах устанавливается запрет на использование моторных судов
29.03.2021, 21:241 Армен Мнацаканян: Ожидаем, что в Пушкиногорском районе тоже будет построен ФАП 29.03.2021, 21:100 Несовершеннолетнюю великолучанку осудили за сбыт наркотиков в составе группы 29.03.2021, 21:040 Антон Минаков пообещал заставить себя полюбить соцсети 29.03.2021, 20:450 На псковичей завели уголовное дело за неуплату алиментов
29.03.2021, 20:291 Фотофакт: в Печорском районе горит тростник 29.03.2021, 20:200 Псковичей приглашают пройти опрос по определению востребованных профессий 29.03.2021, 20:014 Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале 29.03.2021, 20:002 Антон Минаков сделал политическое предсказание
29.03.2021, 19:274 Реплика Донецкого: Штраф за выгул 29.03.2021, 19:250 Несколько дней осталось псковским семьям с детьми до 7 лет для подачи заявления на выплату 29.03.2021, 19:154 Кто живет дома у псковских випов 29.03.2021, 19:070 Жителей Дедовичского района отправили в колонию за серию краж
29.03.2021, 18:562 Прокуратура взяла на контроль дело взяточников из псковского Госавтонадзора 29.03.2021, 18:530 Конкурс «Чистый Псков» пополнится номинацией для активных горожан 29.03.2021, 18:490 В области пройдет фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» 29.03.2021, 18:370 Пскович обокрал три дачи в Великих Луках и не признал вину
29.03.2021, 18:251 Более 4 километров Пушкиногорского шоссе приведут в порядок по нацпроекту 29.03.2021, 18:161 Антон Минаков рассказал, где можно обустроить сквер медиков-героев в Пскове 29.03.2021, 18:100 200 волонтеров поддержат общероссийское голосование за проекты благоустройства в Псковской области 29.03.2021, 18:000 Для псковских школьников провели урок за рулем автомобиля ДПС
29.03.2021, 17:583 ПЛН-ТВ: Можно ли победить коррупцию в России? 29.03.2021, 17:520 Порхович-подросток сломал отчиму нос, руку и ребра 29.03.2021, 17:490 Фотофакт: «Не поженилось». Вторая серия 29.03.2021, 17:461 Александр Братчиков призвал псковичей выбрать территории для благоустройства
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.