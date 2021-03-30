Общество

Псковичам рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами

Жителям Псковской области рассказали, кто в 2021 году сможет воспользоваться предпенсионными льготами и мерами социальной поддержки. Речь идет о налоговых льготах, льготах, связанных с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительных гарантиях трудовой занятости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

В 2021 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения. В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом его повышения.

Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой.

В случае если человек хочет самостоятельно получить справку о статусе «предпенсионера» для получения льгот, он может обратиться через «личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портале госуслуг. Для этого необходимо войти, найти раздел «Пенсии», выбрать вкладку «Заказать справку (выписку)» «об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения:

в Федеральную налоговую службу РФ;

орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения;

работодатель.

Сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

При этом в ОПФР обратили внимание, что самостоятельно обращаться за справкой, подтверждающей статус предпенсионера, нет необходимости. Все данные передаются в электронном виде по каналам СМЭВ в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, ему достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.

В прошлом году органы ПФР подтвердили право на различные меры социальной поддержки и льготы граждан предпенсионного возраста более чем по 1800 запросам из ведомств.

Пенсионный фонд только подтверждает статус предпенсионера, а за получением самих льгот необходимо обращаться в профильное ведомство.