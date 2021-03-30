Общество

У Печорского района может появиться побратим в Белоруссии

Обращение от председателя Свислочского районного исполнительного комитета Александра Версоцкого с просьбой оказать содействие в укреплении двухстороннего сотрудничества с регионами Российской Федерации поступило в торговое представительство РФ в Республике Беларусь 25 марта. Об этом пишет «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

В обращении в качестве приоритетного направления – установления побратимских отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, определили Печорский район.

Отметим, что Свислочский район занимает территорию 1,4 тысячи квадратных километров, из них 49% территории района - леса, 6% – болота, 37% – сельхозугодия. На территории Свислочского района расположено 40,1% площади Национального парка «Беловежская пуща».

Численность населения района по состоянию на 1 января текущего года составляла 14,7 тысячи человек, в том числе городское население - 7,2 тысячи человек, сельское - 7,5 тысячи человек.

Экономику района представляет сельское хозяйство (8 сельскохозяйственных организаций и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств, промышленность (две организации), строительство, торговля, транспорт и связь. Наибольший удельный вес в экономике района занимает сельское хозяйство (около 80%), которое специализируется на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве, производстве зерна, выращивании кукурузы на зерно, культивировании сахарной свеклы, изготовлении масла семян рапса.

Кроме того, на территории Свислочского района действует особая экономическая зона «Гродноинвест» площадью 421,83 га.

Вопрос находится на рассмотрении в администрации Печорского района. Глава Печорского района Сергей Тарасик поручил комитету по экономическому развитию, инвестициям, приграничному сотрудничеству и туризму подготовить предложения.