Общество

Псковичам рассказали о порядке выплат семьям погибших военнослужащих

В военной прокуратуре Псковского гарнизона рассказали о порядке выплат членам семьи военнослужащего, проходившего военную службу в Вооруженных силах России, в случае его гибели (смерти), признания безвестно отсутствующим или объявления его умершим.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в военной прокуратуре, согласно порядку, введенному в действие приказом министра обороны России 18 декабря 2020 года №695, командир воинской части, начальник (руководитель) организации ВС РФ в 10-дневный срок со дня гибели (смерти) военнослужащего, признания его безвестно отсутствующим или объявления его умершим, гибели (смерти) гражданина, призванного на военные сборы, письменно уведомляет членов семьи об осуществлении выплат.

Члены семьи в двухмесячный срок со дня получения письменного уведомления подают командиру воинской части заявления. К ним прилагаются копии документов, подтверждающих указанные сведения, а также копия письменного уведомления командира воинской части.

После проверки поступивших заявлений и прилагаемых копий документов (либо после поступления доработанного заявления и (или) прилагаемых документов, если они были возвращены из-за ошибок, исправлений, помарок) командир воинской части организует подготовку приказа о выплатах членам семьи в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня поступления указанных документов.

Выплаты членам семьи производят финансово-экономические органы Минобороны России, в которых военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, обеспечивались выплатами, не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа командира воинской части.