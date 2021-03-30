Общество

Под Псковом десантники попробуют захватить аэродром противника

Гвардейский Черноморский десантно-воздушный полк Псковского гвардейского соединения ВДВ приступил к первому этапу полковых тактический учений, которые продлятся до 2 апреля. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, после получения сигнала личный состав совершил марш на штатной технике из базового района на аэродром взлета Кресты в Пскове. Там военнослужащие погрузили боевые машины десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации.

После того, как техника будет десантирована на площадку приземления Кислово, усиленный парашютно-десантный батальон захватит аэродром условного противника. Его задача будет обеспечить прибытие на самолетах основных сил подразделения.

Всего в учении задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники полка, 8 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и 2 ударных вертолета Ми-24.