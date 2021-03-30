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Общество

В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье

30.03.2021 13:30|ПсковКомментариев: 1

В Псковском филиале «Почты России» прокомментировали информацию, изложенную жительницей Пскова в рубрике ПЛН «Интерактив» по поводу «бардака» в почтовом отделении 180016.

Напомним, женщина пожаловалась, что электронная очередь в данном учреждении не работала, народа в зале было много, социальная дистанция не соблюдалась и при этом работало всего три окна.

«Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства. Система электронной очереди в отделении почтовой связи 180016 не работала 27 и 28 марта из-за технического сбоя, и операторы отделения обслуживали клиентов в порядке живой очереди. Сейчас система работает исправно», - сообщили в филиале.

Отделение почтовой связи 180016 - одно из самых загруженных в городе, ежедневно оно обслуживает более 1000 человек. «Мы призываем клиентов соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра во время ожидания. Для этого во всех отделениях связи нанесена специальная разметка, - отметили в учреждении. - Мы также напоминаем клиентам об услуге предварительной записи в отделения почтовой связи при помощи мобильного приложения или официального сайта "Почты России". Данная слуга доступна в 12 отделениях почтовой связи Псковской области».

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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