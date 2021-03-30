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Общество

Благоустройство выбранных псковичами объектов может начаться уже в этом году

30.03.2021 12:55|ПсковКомментариев: 0

Работы по благоустройству городских территорий, запланированные на 2022 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», могут начаться уже в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции 30 марта.

«Работы будут начаты точно в 2022 году, но понимать необходимый объем денежных средств мы будем, когда посредством голосования будут определены объекты для благоустройства. Возможно, этот объем будет превышать те лимиты, которые предусмотрены для муниципального образования на 2022 год», - сказал Василий Осипов.

По его словам, в таком случае работы будут проходить в течение нескольких лет, а некоторые могут начаться уже в этом году.

«Все будет зависеть от объема средств, необходимых для приведения в порядок выбранных объектов», - пояснил он.

Теги: #городская среда #благоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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