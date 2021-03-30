Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Дизайн-код Пскова в теории и на практике

В среду, 31 марта, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная дизайн-коду вывесок и объектов нестационарной торговли в Пскове.

Мы уже неоднократно слышали, как принятые в прошлом году правила благоустройства и озеленения должны преобразить город в теории. Но что происходит на практике?

Подходит время, когда старые вывески из исторической части города нужно будет убрать или заменить на новые, соответствующие разработанному администрацией Пскова дизайн-коду. Но пока город не так активно меняется, как хотелось бы, а у предпринимателей все еще много вопросов, связанных с алгоритмом действий и согласования вывесок.

Кроме того, администрация города Пскова разработала дизайн-код нестационарных торговых объектов. Предпринимателям такой свод правил поможет создать современные, функциональные и визуально привлекательные торговые объекты. Когда начнется активная фаза работы в этом направлении?

В деталях о дизайн-коде вывесок и объектов НТО расскажут:

• заместитель главы администрации Пскова Павел Волков

• начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова

• специалист управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Анатолий Петров

Дата проведения: 31 марта. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Аккредитация для СМИ в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: alexd77@inbox.ru.