Общество

Курсант из Пскова победила на международном конкурсе «Ремесло окаянное»

Курсант из Пскова Яна Боброва стала победительницей XII международного открытого конкурса научных работ курсантов, студентов и слушателей «Ремесло окаянное». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии.

Мероприятие провели центр обеспечения учебно-воспитательной работы и управление кадров ФСИН России совместно с академией ФСИН России, в нем наряду с обучающимися вузов Федеральной службы исполнения наказаний приняли участие представители академии МВД Республики Беларусь.

По итогам конкурса курсант Псковского филиала академии ФСИН России стала победителем в номинации «История моего учреждения (территориального органа)» с научной работой «История пенитенциарных учреждений города Пскова», при подготовке которой использовались документы, хранящиеся в Государственном архиве Псковской области, в частности, четырех его фондах «Псковский тюремный замок», «Канцелярия», «Попечительство над Псковским исправительным арестантским отделением» и «Псковская временная каторжная тюрьма».

Курсант Псковского филиала академии ФСИН России Ольга Гордиенко заняла почетное третье место в номинации «История УИС: судьбы и люди» с конкурсной работой «Вклад Сергея Викторовича Познышева в развитие пенитенциарной науки». Курсант обратилась к первоисточнику: в основе ее работы – труды выдающегося юриста и психолога Сергея Познышева.

Научный руководитель курсантов – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала академии ФСИН России кандидат исторических наук Роман Иваняков.

Итоги конкурса «Ремесло окаянное» подвели в академии ФСИН России на неделе творчества «Виват, курсанты!».