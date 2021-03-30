Общество

Псковские школьники участвуют во всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям

Команда школьников Псковской области принимает участие в финале VI всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Большинство финалистов обучается в детском технопарке «‎Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Финал олимпиады проходит в рамках тематической смены «‎Инженеры будущего» в ВДЦ «‎Смена» в городе Анапа с 29 марта по 11 апреля.

Псковскую область представляют Александра Мигунова, Олеся Губарева, Лидия Артамонова, Екатерина Ильина, Максим Шамшур, Максим Кузнецов, Юрий Романов и Иван Вальков. Каждый из них стал победителем регионального этапа олимпиады, которая проходила на площадке псковского «‎Кванториума» этой весной.

Ребятам предстоит выполнить олимпиадные задания и защитить свои работы. Конкурс проходит по двум направлениям: 3D-ART и 3D-PRO. Олимпиада направлена на формирование у обучающихся навыков проектирования, реверс-инжиниринга, инженерно-технического творчества. Всего в конкурсе принимают участие команды из 25 субъектов России.