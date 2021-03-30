Общество

Медведь, дог и дама с зонтом украсят сквер в Порхове

Сквер в Пскове на проспекте Ленина в районе домов №№12-14 благоустроят до 25 мая. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

В сквере заасфальтируют пешеходные дорожки, установят четыре скамейки на бетонном основании и девять урн. В рамках планировки зеленой зоны спилят шесть деревьев, обрежут кроны 20 деревьев (для их приведения в естественный вид), расчистят местность от кустарника и мелколесья.

Кроме того, в сквере появятся топиарные фигуры: медведь, малый медведь, большой медведь, дог, дама с зонтом и джентльмен. Под арт-объекты обустроят покрытие. Также обновят гранитное покрытие у памятника Ленину.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 537 898 рублей. Работы профинансируют за счет средств бюджета Порховского района в виде гранта по проекту «Парки без границ» (Parks without borders, LV-RU-023) программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020».

Электронный аукцион по определению подрядной организации состоится 8 апреля.