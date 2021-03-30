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Общество

Глава Великих Лук пожелал успешной работы новым детским садам

30.03.2021 14:41|ПсковКомментариев: 1

Глава города Великие Луки Николай Козловский пожелал маленьким великолучанам весело и с пользой проводить время в новых детских садах.

За последнюю неделю в Великих Луках открылись сразу три детских сада: на улице Первомайской, Заслонова и Дружбы. Это современные дошкольные учреждения, аналогов которым в городе пока нет, написал глава города в своем инстаграм-аккаунте.

«Я рад за наших юных великолучан! Желаю всем малышам – весело и с пользой проводить время в новых детских садах, родителям – благополучия и счастья, а дошкольным учреждениям – успешной работы. Не будем останавливаться на достигнутом, будем и дальше развивать нашу систему дошкольного образования и строить современные красивые объекты», - отметил Николай Козловский.

Напомним, все новые детские сады возведены в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который является одной из главных составляющих национального проекта «Демография».

Учреждения полностью отвечают строгим требованиям государственных образовательных стандартов. «Они все красивые по дизайну, комфортные внутри, в группах и кабинетах установлена инновационная мебель со сборными элементами, модульные столы, многофункциональные игровые и развивающие комплексы. Созданы все условия, чтобы дети росли и обучались в максимально комфортной для них обстановке», - сообщил Николай Козловский.

Теги: #детский сад
Источник: Псковская Лента Новостей
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