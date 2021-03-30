Почти 700 тысяч рублей направят на отлов собак в Пскове

Почти 700 тысяч рублей направят на отлов и содержание собак без владельцев на территории Пскова и Псковского района в 2021 году. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.
В перечень услуг входят:
- первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животных, поступивших в приют;
- оказание неотложной ветеринарной помощи (в случае необходимости);
- регистрация и учет всех отловленных животных;
- содержание животных без владельца на карантине, под наблюдением специалиста в области ветеринарии не менее 14 дней;
- обработка животных без владельца против экто - и эндопаразитов;
- вакцинация от бешенства;
- стерилизация;
- кастрация;
- маркирование (мечение);
- транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию, вакцинированных и стерилизованных животных;
- эвтаназия (строго в случае части 11 статьи 16 закона 498-ФЗ);
- ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного доступа к питьевой воде, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров клеток, посуды для животных, подсобных помещений и инвентаря;
- отлов животных без владельца;
- транспортировка животных без владельца в приют.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 697 440 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 8 апреля.