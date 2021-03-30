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Почти 700 тысяч рублей направят на отлов собак в Пскове

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Общество

Почти 700 тысяч рублей направят на отлов собак в Пскове

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Почти 700 тысяч рублей направят на отлов и содержание собак без владельцев на территории Пскова и Псковского района в 2021 году. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. В перечень услуг входят: первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния животных, поступивших в приют;

оказание неотложной ветеринарной помощи (в случае необходимости);

регистрация и учет всех отловленных животных;

содержание животных без владельца на карантине, под наблюдением специалиста в области ветеринарии не менее 14 дней;

обработка животных без владельца против экто - и эндопаразитов;

вакцинация от бешенства;

стерилизация;

кастрация;

маркирование (мечение);

транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию, вакцинированных и стерилизованных животных;

эвтаназия (строго в случае части 11 статьи 16 закона 498-ФЗ);

ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного доступа к питьевой воде, выгул, чистку и дезинфекцию вольеров клеток, посуды для животных, подсобных помещений и инвентаря;

отлов животных без владельца;

транспортировка животных без владельца в приют. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 697 440 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области. Электронный аукцион по определению подрядчика состоится 8 апреля.