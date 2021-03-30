Учителю Псковского технического лицея присвоено звание «Заслуженный учитель РФ»

Преподавателю Псковского технического лицея Ивану Моисееву присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.
Документ опубликован на официальном портале главы государства.
Иван Моисеев — учитель высшей категории, кандидат педагогических наук. Он является почетным работником общего образования РФ и обладателем федерального гранта «Лучший учитель РФ». В лицее Иван Моисеев преподает физику и астрономию.