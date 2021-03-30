Общество

В гостинице «Ольгинская» потушили условный пожар

Псковские пожарные провели пожарно-тактическое учение в гостинице «Ольгинская». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По легенде, по причине короткого замыкания электропроводки в гостиничном номере на втором этаже произошел условный пожар. В результате пожара создалось сильное задымление, доступ к эвакуационным выходам затруднен, люди из окон номеров просят о помощи.

Администрация гостиницы сообщила о пожаре диспетчеру по телефону «01» и приступила к эвакуации проживающих и находящихся на территории людей. Тушение возникшего пожара силами сотрудников объекта первичными средствами оказалось невозможно.

Диспетчер центрального пункта пожарной связи направил к месту происшествия силы и средства пожарного-спасательного гарнизона согласно расписанию выезда, также передал сообщение о загорании в гостинице во все службы жизнеобеспечения, необходимые при проведении аварийно-спасательных работ и тушении пожара (полицию, скорую помощь, ГИБДД, МП «Водоканал», энергослужбу города, ЕДДС администрации города Пскова).

Сотрудники пожарных подразделений по прибытии к месту возгорания произвели разведку помещений, в которых могли находиться люди. Пожарные проложили рукавную линию к очагу возгорания и приступили к тушению. При помощи автолестницы спасли людей со второго и четвертого этажей, остальных пострадавших вывели из задымленных помещений.

Как рассказали в ведомстве, подобные учения во взаимодействии с городскими службами проводятся ежегодно и являются неотъемлемой частью работы главного управления МЧС России по Псковской области.