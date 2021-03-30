Общество

Бесплатную программу по искусственному интеллекту предлагают псковичам

Бесплатный онлайн-марафон в рамках образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» пройдет с 10 по 11 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в оргкомитете проекта.

Мероприятие по искусственному интеллекту (ИИ) пройдет на одной из онлайн-платформ. К участию приглашаются старшие школьники, студенты, выпускники вузов, подростки из неблагополучных семей и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказали в оргкомитете проекта, для ребят с ограничениями по слуху будет работать сурдопереводчик.

Программа проекта в этом году состоит из двух блоков: просветительский и образовательный. Первым этапом станет просветительский онлайн-марафон. Для участия и выполнения заданий понадобятся компьютер и мобильный телефон с доступом в интернет. В момент регистрации каждому участнику предложат короткий тест на знание основных терминов в ИИ.

За два дня перед старшеклассниками, студентами, выпускниками и людьми, интересующимися ИИ, выступят представители российских ИТ-компаний, развивающих применение ИИ-технологий в работе, а также преподаватели ведущих технических вузов России. Они расскажут, что такое ИИ в современном понимании, как он применяется, какие есть профессии и возможности карьеры в ИИ.

«Сейчас бытует миф о том, что работать в сфере ИИ могут только специалисты с колоссальным опытом. Это не так. По данным фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет два миллиона незакрытых вакансий для ИТ-специалистов. Для молодежи это значит, что их обучение по специальности в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас самое время использовать все возможности для обучения. Например, анализу данных, профессии джуниор (начинающего) аналитика, можно обучить всего за полгода или год. О том, как это сделать, мы расскажем на марафоне и последующей за ним 8-недельной программой. Она будет включать еженедельные двухчасовые занятия, разборы в группах с кураторами, а в некоторых городах можно подать заявку на однодневные краткосрочные интенсивы», - отметила руководитель проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

Инициатором и исполнителем проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» выступает АНО «Русская школа программирования» при финансовой и организационной поддержке благотворительного комитета ПАО «МегаФон». Проект нацелен на создание и проведение комплекса бесплатных просветительских и образовательных, в том числе инклюзивных, мероприятий для молодежи.

«Речь идет о старшеклассниках, студентах и людей с инвалидностью по слуху или по причине заболеваний опорно-двигательной системы, вне зависимости от их учебного статуса, но с интересом к сфере ИИ. Говоря про ребят с нарушением слуха и двигательных навыков, следует отметить, для них обучение по образовательным программам по ИТ-направлениям, как и по многим другим, становится проблематичным. И если уровень "насмотренности" человека в теме небольшой, то ему требуется пробное, при этом качественное и бесплатное погружение», - пояснила Ольга Солодянникова.

По ее словам, далеко не все бесплатные программы дополнительного образования в области ИТ включают адаптацию для людей с нарушениями слуха в виде субтитров при онлайн-обучении и создают инклюзивную среду при очном обучении. «Именно это инклюзивное погружение мы хотим предоставить, и в формате дистанционного онлайн-обучения, и в формате очных образовательных мероприятий», - заключила руководитель проекта.