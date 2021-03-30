Общество

Юные псковичи займутся разработкой проектов по благоустройству города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков встретился с представителями детского технопарка «Кванториум» Вячеславом Гординым и Викторией Зарецкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе встречи стороны договорились, что псковские школьники, посещающие «Кванториум», займутся разработкой проектов по благоустройству общественных городских территорий.

«Очень интересно узнать, каким видят дети наш город. Со своей стороны буду всячески содействовать реализации этих идей. Дети - наше будущее, и к этому будущему нужно прислушиваться», - отметил Александр Братчиков.



Деятельность Кванториума реализуется по нацпроекту «Образование», и занятия для юных творческих инженеров проходят там бесплатно.