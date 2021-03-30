Общество

Более 800 жителей Псковской области направят в армию в ходе весеннего призыва

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Задание для Псковской области на призыв и отправку в войска весной текущего года составляет более 800 человек. Об этом рассказал заместитель военного комиссара Псковской области Сергей Середюк на инструкторско-методическом сборе, который прошел 30 марта. По его словам, область способна выполнить это задание в полном объеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание участников сбора на то, что необходимо внимательно отнестись к предстоящей работе, так как перед регионом в рамках весеннего призыва поставлена непростая задача. Он призвал собравшихся проработать дополнительные меры в пределах своих компетенций, которые помогут повысить качество проведения призывной кампании. После их проработки и обобщения будет сформирована «дорожная карта», постепенная реализация которой позволит более эффективно решать государственную задачу по призыву граждан на военную службу.

Михаил Ведерников напомнил, что осенний призыв прошлого года проходил сложно. «Нам пришлось буквально на ходу решать логистические и инфраструктурные проблемы, связанные с распространением коронавируса. Тем не менее задание на осенний призыв Псковская область выполнила в полном объеме», — заметил глава региона и добавил, что призывные комиссии, добившиеся лучших результатов. Это призывные комиссии Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского, Дновского, Дедовичского, Пустошкинского, Опочецкого, Себежского, Палкинского, Пыталовского, Печорского Стругокрасненского и Плюсского районов.

Губернатор отметил и несколько проблемных вопросов, которые, в частности, были выявлены в ходе осенней призывной кампании. Один из недостатков — слабая работа по розыску граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу. В настоящее время еще остаются в розыске 470 человек.

К основным причинам сложившейся ситуации можно отнести низкую эффективность работы военных комиссариатов муниципальных образований по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву на военную службу и уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также недостаточный уровень взаимодействия военных комиссариатов муниципальных образований и территориальных органов МВД России по розыску данной категории граждан, отмечалось на заседании.

Губернатор обратил внимание и на качество лечебно-оздоровительных мероприятий с допризывной молодежью. Несмотря на то, что Псковская область по показателю годности допризывной молодежи к военной службе занимает первое место в Западном военном округе, следует заострить внимание председателей призывных комиссий на своевременность и качество дополнительного медицинского обследования граждан в ходе весеннего призыва.