Общество

Запись в первый класс по новым правилам начнется в Псковской области 1 апреля

Запись детей в первый класс по новым правилам начнется в Псковской области 1 апреля. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте регионального комитета по образованию.

«Раньше зачисление сопровождалось большим стрессом для родителей, когда накануне объявленной даты они выстраивались в очереди, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной школе. Для того, чтобы облегчить этот процесс и сделать его максимально комфортным, Минпросвещения разработало новый порядок приема», - отмечается в сообщении.

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