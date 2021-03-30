Общество

Александр Козловский передал саженцы туи и спиреи новосокольнической деревне Бор

Депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский в рамках региональной недели с рабочим визитом посетил Новосокольнический район 30 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Александр Козловский пообщался с жителями деревни Бор, которые активно включились в ТОСовское движение и уже сегодня делятся своим опытом благоустройства общественных территорий. В поездке парламентария сопровождали глава Новосокольнического района Виталий Соловьев и глава Пригородной волости Лариса Пухова.

Жители деревни Бор в 2020 году создали ТОС «9 Мая» – по названию улицы, на которой они живут и которую преображают. Тогда же они подали заявку на участие в региональном конкурсе грантов. На выигранные средства, как рассказала председатель ТОС Галина Блохина, установили детскую игровую площадку с ограждением. В процесс благоустройства улицы 9 Мая подключились все ее жители: вместе выходили на субботники, выкорчевывали пни и кустарники, выравнивали территорию под новую площадку.

В том же 2020 году руководство Новосокольнического района и Пригородной волости выделило средства на долгожданный ремонт дорожного покрытия улицы 9 мая. «Теперь улица – образцовая. Однако на достигнутом активисты территориального общественного самоуправления останавливаться не собираются», - отметили в пресс-службе парламентария.

«В деревне есть группа здоровья, в ней около 20 человек, они занимаются скандинавской ходьбой. У нас много детей. В связи с этим есть потребность в воркаут-площадке, где свое здоровье могли бы укреплять и дети, и взрослые», – рассказала Галина Блохина. Александр Козловский и Виталий Соловьев поддержали идею жителей деревни и пообещали помочь с установкой спортивных тренажеров.

«Жители деревни Бор очень инициативные и деятельные. Поэтому наша обязанность их поддержать в вопросах благоустройства», – подчеркнул Виталий Соловьев.

Также на встрече с Александром Козловским жители улицы 9 мая поделились своей мечтой – установить в деревне фонтан.

«Очень радостно, когда приезжаешь в маленькие населенные пункты и видишь, что там развивается ТОСовское движение. Сегодня ТОСовское движение охватывает все больше и больше людей. Активистов поддерживает губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, в регионе проходят конкурсы грантов для ТОС. И мы со своей стороны помогаем, чтобы территориальное общественное самоуправление и дальше развивалось в нашей области», – сказал Александр Козловский и в заключение встречи передал активистам ТОС «9 Мая» саженцы туи и спиреи. Саженцы послужат началом создания аллеи из туй, которую в этом году жители деревни Бор хотят высадить на улице 9 Мая. Также в их планах – разбить клумбы вдоль улицы.

На сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано уже 199 ТОС. В этом году по решению губернатора Михаила Ведерникова финансирование регионального конкурса проектов ТОС было увеличено, общий объем грантовой поддержки составит 20 млн рублей.