Общество

Предпринимателей и НКО приглашают разместить интерактивные зоны на фестивале «Добрый рок» в Пскове

Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» пройдет 16-18 июля в псковском спортивно-туристическом комплексе «Раздолье». Организаторы мероприятия предлагают НКО региона, социальным предпринимателям и коммерческим структурам участие в интерактивной развлекательной составляющей.

Это могут быть организованные фотозоны, выставки, игровые программы для детей и родителей, мастер-классы для любых возрастов, игровые площадки, презентация продукта в формате фестиваля, зоны неформального общения, продажи и так далее.

Организация интерактивных зон в рамках концепции фестиваля поможет выйти на прямое общение с потребителями и продвинуть свой продукт или услугу. Планируется, что в мероприятиях примет участие не менее 2500 посетителей, из которых большую часть составляют событийные туристы и жители региона. В гала-концерте фестиваля примет участие 45 музыкальных коллективов.

«За 8 лет существования фестиваля нам удалось из 3-часового концерта вырасти в движение, попасть в которое стремятся молодые коллективы со всей России и стран ближнего зарубежья, - говорят организаторы. - За это время было получено более 450 заявок от групп, играющих живую музыку. На данный момент в фестивале приняло участие более 200 коллективов из России, Эстонии, Латвии, Беларуси и даже Финляндии».

Фестиваль «Добрый рок» представляет собой сезон отборочных концертов с участием молодых коллективов, проходящих с сентября по май в клубах Пскова, Великих Лук, и венчает его большой 3-х дневный Опен эйр. Фестиваль позиционируется как семейный праздник с кемпингом для событийных туристов, фуд-кортами, интерактивными и культурными зонами, организованными НКО и коммерческими организациями.

По вопросам участия можно связаться с координатором интерактивной игровой зоны Воронковой Светланой Вячеславовной по тел: +7911 382 00 49 или отправить запрос на участие на e-mail: http://рraktik20@mail.ru.