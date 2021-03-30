Общество

Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости COVID-19 осенью

Россия весной не достигнет прошлогоднего минимума заболеваемости COVID-19, новый подъем возможен осенью, если население не будет себя защищать. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

«Минимума весной мы точно не достигнем, потому что и 8 тысяч, и 9 тысяч - это серьезные цифры ежедневно. Я понимаю, что это не декабрь, когда было почти 30 тысяч. Но цифры достаточно высоки... Если у нас будет нарастать охват вакцинацией, то, естественно, прогнозы будут более радужные», - сказал Горелов.

По его словам, в настоящий момент нет оснований говорить о том, что в России возможен весенний подъем заболеваемости коронавирусом, «сейчас идет фаза стабилизации, имеется тенденция к снижению». При этом он сказал, что для сохранения данной тенденции необходимо продолжать соблюдать рекомендованные меры защиты и вакцинироваться.

«Если мы не будем стремиться себя защищать, то процесс будет продолжаться, и мы действительно тогда можем иметь подъемы, и уж сезонный осенний подъем точно гарантирован», - добавил Горелов.

В то же время он отметил, что до нулевых значений заболеваемость COVID-19 в России в этом году не опустится.

«Я думаю, что не дойдем (до нуля) по одной простой причине: дети в общей сумме заболевших за прошлый год составили 11%, мы детей не вакцинируем и весь мир не вакцинирует, потому что не создана еще вакцина, есть еще беременные и кормящие грудью», - сказал Горелов.

Отвечая на вопрос о возможности в РФ третьей волны коронавируса, эксперт сказал, что «в России еще продолжается первая волна, потому что волна это ноль - пик - ноль».

«Мы через ноль с вами еще не перешли ни разу, у нас эпидпроцесс продолжающийся, эпидемическая кривая с весенним подъемом прошлого года, с осенним подъемом прошлого года, и сейчас фаза снижения и стабилизации. Ноль мы не прошли, но сейчас появилась реальная возможность противостоять инфекции - вакцинация», - объяснил Горелов.