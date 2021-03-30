Общество

Псковские курсанты провели юридические консультации для осужденных

Курсанты из юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России проконсультировали осужденных ИК-4 по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также помогли составить исковые заявления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

«Надеемся, что оказание правовой помощи будет способствовать снижению психологического напряжения в среде осужденных, их исправлению и социальной адаптации, в то время как обучающиеся вуза приобретут опыт практического общения с осужденными и получат юридическую практику. Курсанты стараются внимательно и подробно вникнуть в проблему каждого обратившегося к ним за правовой помощью осужденного, обращая внимание на то, что она должна быть не только быстрой, но и квалифицированной», – поделился старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Владимир Шаповалов.

Работа по оказанию правовой помощи осужденным представителями юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России на территории исправительных учреждений региона продолжается: уже в апреле этого года запланирован выезд в ИК-5.