Общество

Прокуратура добилась установки нового ограждения на территории ППК

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Представители прокуратуры установили, что ограждение из секций сетки-рабицы на территории центра образования «Псковский педагогический комплекс» на улице Байкова, 6 имело множественные разрывы и повреждения, а местами отсутствовало. Повреждения в заборе открывали свободный проход через территорию школы.

В Псковский городской суд было направлено исковое заявление к ППК и администрации города с требованием о приведении ограждения школы в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время нарушения закона устранены, произведены работы по установке нового ограждения.