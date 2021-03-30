Общество

Порховское предприятие установило оклад ниже МРОТ

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения ООО «Хлебодарное» трудового законодательства по оплате труда работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно статье 133 Трудового кодекса РФ, минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории России федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, напомнили в надзорном ведомстве.

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №463-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей в месяц.

Прокуратура установила, что в нарушение закона штатным расписанием ООО «Хлебодарное» на 2020 год установлен оклад 12 000 рублей, что не соответствует МРОТ. Дополнительные соглашения, подтверждающие увеличение размера оплаты труда до МРОТ в 2020 году, отсутствуют.

Прокуратура района внесла представление с требованием о незамедлительном устранении нарушения закона в адрес директора предприятия с целью перерасчета зарплаты работникам за прошлый год.