Общество

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Как сообщается на сайте кабмина, решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг. «То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем», - отметили в пресс-службе правительства.

Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу. Такие временные правила ввели из-за коронавируса в начале апреля 2020 года.

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.