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Общество

В России расширили возможности получения максимальных пособий по безработице

31.03.2021 12:16|ПсковКомментариев: 0

Правительство скорректировало правила выплат пособий по безработице в максимальном размере. Как сообщается на сайте кабмина, изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.

В первую очередь, поправки коснутся граждан, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. В первые три месяца им выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. «Но после этого, по действующим правилам, они уже не могут получать пособие по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца со дня признания их безработными уже прошли. Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с 4-го по 6-й месяцы безработицы, а затем – 60% заработка, но не более 5000 рублей», - рассказали в пресс-службе правительства.

Отмечается, что обновленные правила также защитят права беременных женщин, которые остались без работы. Если период первых трех месяцев получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, то пособие по безработице будет перенесено на более поздний срок.

Кроме того, изменения коснутся граждан, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы (в этот период они находятся на государственном обеспечении и не могут получать другие меры социальной поддержки). После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере.

Напомним, в марте 2020 года максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8000 рублей до 12 130 рублей. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.

Теги: #правительство #безработица
Источник: Псковская Лента Новостей
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