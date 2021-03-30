Общество

Облздрав развеял слухи о закрытии детского отделения больницы в Невеле

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко развеяла слухи о закрытии детского отделения Невельской межрайонной больницы. Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Правда ли то, что скоро в Невеле закроют наше детское отделение, потому что оно нерентабельно и нет хорошего оборудования?» - спросила местная жительница.

Детское отделение Невельской межрайонной больницы работает в штатном режиме, ответила Марина Гаращенко. «Отделение оборудовано согласно стандартам, медицинским персоналом укомплектовано. Вопрос о закрытии детского отделения не рассматривался», - добавила председатель комитета.