Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о дизайн-коде города Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной дизайн-коду вывесок и объектов нестационарной торговли в Пскове, которая проходит в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Подходит время, когда старые вывески из исторической части города нужно будет убрать или заменить на новые, соответствующие разработанному администрацией Пскова дизайн-коду. Но пока город не так активно меняется, как хотелось бы, а у предпринимателей все еще много вопросов, связанных с алгоритмом действий и согласования вывесок.

Кроме того, администрация города Пскова разработала дизайн-код нестационарных торговых объектов Пскова. Предпринимателям такой свод правил поможет создать современные, функциональные и визуально привлекательные торговые объекты. Когда начнется активная фаза работы в этом направлении?

В деталях о дизайн-коде вывесок и объектов НТО расскажут:

• заместитель главы администрации Пскова Волков Павел Викторович

• начальник контрольного управления администрации Пскова Симонова Наталья Владимировна

• специалист управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Петров Анатолий Семенович