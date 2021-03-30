Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году жителей региона ждут выборы депутата Госдумы и областного парламента. Как будет проходить избирательная кампания? Сохранятся ли ограничения и практики 2020 года? Какая ситуация складывается вокруг выборов главы Порховского района, которые пройдут 11 апреля? Справляются ли со своими обязанностями новые председатели территориальных избирательных комиссий Пскова и Великих Лук?

Подробнее об этом и многом другом Константин Калиниченко побеседует с гостем студии.

Радиослушатели могут задать свой вопрос Игорю Сопову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена