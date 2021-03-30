Общество

Экологист призвала псковичей закрывать воду во время чистки зубов

Экологист Ксения Коновалова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, как начать жить экологично, применяя экопривычки в повседневной жизни.

Так, в беседе с ведущим программы, координатором проекта «Генеральная уборка», автором «Карты свалок», членом экспертного совета Российского экологического движения Сергеем Елизаровым гость эфира призвала псковичей перекрывать воду в кране во время чистки зубов, чтобы экономнее использовать ценный природный ресурс. Также Ксения Коновалова рекомендовала мыть овощи и фрукты, набирая воду в емкость.

По ее словам, она с детства приучена экономить воду. «Потому что жили в деревянном доме, без условий. Унитаза, ванны не было. Каждую неделю ходили к бабушке мыться», - рассказала Ксения Коновалова.

Экологист также сообщила, что ее семья использует банное мыло вместо шампуней и бальзамов-ополаскивателей. «И голову нормально моет. Классная вещь», - поделилась она.

Также ведущий и гость эфира призвали всех использовать экомешочки, совершая покупки в магазинах. Кроме того, в ходе эфира они указали на то, что чеки изготавливают из термобумаги, которая плохо перерабатывается, а используемая на них краска впитывается в кожу и организм, провоцируя заболевания. «Пандемия заставила всех надеть перчатки. Лучше попотеть в перчатках, чем накопить в себе яд», - отметила экологист.

«Самая главная цель, которую мы преследуем, - снижение нагрузки на экологию», - подытожил Сергей Елизаров и призвал всех постепенно приходить к осознанному потреблению вещей.

«Все начинается с мышления - мысль, поступок, результат, привычка», - добавила Ксения Коновалова.

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Напомним, Псковская Лента Новостей и псковский завод «Титан-Полимер» запустили новый совместный проект «Жить экологично!», благодаря которому жители региона узнают, как с помощью полезных и доступных каждому привычек сократить негативное влияние на окружающий мир, сделав при этом гораздо комфортнее и выгоднее.