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Губернатор о ДТП под Островом: Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал ДТП в Островском районе, в результате которого погибли двое детей. Выступая на заседании областной комиссии по безопасности движения, глава региона подчеркнул, что особое внимание следует уделять проблеме детского травматизма, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы такие трагедии не повторялись», - сказал Михаил Ведерников по поводу ДТП, которое произошло 28 марта. По его словам, профилактика детского травматизма - это общая работа всех органов власти, системы образования.

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Напомним, двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги. При съезде на проезжую часть случилось столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который двигался в попутном направлении. Дети - брат и сестра - погибли.

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Островском районе возбудили уголовное дело.