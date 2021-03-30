Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сделано в Моглино
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
ЖКХ : вопросы и ответы
 
 
 
ещё Общество 30.03.2021 21:571 Запись в первый класс по новым правилам начнется в Псковской области 1 апреля 31.03.2021 14:170 До +19 градусов потеплеет в Псковской области в апреле 31.03.2021 13:400 Экологист призвала псковичей закрывать воду во время чистки зубов 31.03.2021 13:070 Губернатор о ДТП под Островом: Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись 31.03.2021 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым 31.03.2021 12:580 Псковские курсанты провели юридические консультации для осужденных
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 30.03.2021 13:308 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 29.03.2021 12:440 По факту резонансного ДТП в Островском районе возбудили уголовное дело 30.03.2021 08:543 Интерактив: Бардак в почтовом отделении на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор о ДТП под Островом: Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись

31.03.2021 13:07|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников прокомментировал ДТП в Островском районе, в результате которого погибли двое детей. Выступая на заседании областной комиссии по безопасности движения, глава региона подчеркнул, что особое внимание следует уделять проблеме детского травматизма, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы такие трагедии не повторялись», - сказал Михаил Ведерников по поводу ДТП, которое произошло 28 марта. По его словам, профилактика детского травматизма - это общая работа всех органов власти, системы образования.

 
Напомним, двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги. При съезде на проезжую часть случилось столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который двигался в попутном направлении. Дети - брат и сестра - погибли.
 
По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Островском районе возбудили уголовное дело. 
Теги: #ДТП #дороги #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 141 человек
31.03.2021, 14:340 Наличие сговора обнаружили при поставке ФАПов в Псковскую область 31.03.2021, 14:340 Лев Шлосберг об участии в парламентских выборах: Рассматриваю выдвижение в округе в Москве 31.03.2021, 14:201 Вузофобия 31.03.2021, 14:170 До +19 градусов потеплеет в Псковской области в апреле
31.03.2021, 14:111 Игорь Сопов прогнозирует сентябрьские выборы без скандалов и расследований 31.03.2021, 13:570 Александр Борский: Псковское отделение «Новых людей» - это инициативная молодежь с горящими глазами 31.03.2021, 13:481 В Псковской области разработали механизм борьбы с лжезаказными перевозками 31.03.2021, 13:420 Гдовича отправили в колонию за угон и поножовщину
31.03.2021, 13:400 Экологист призвала псковичей закрывать воду во время чистки зубов 31.03.2021, 13:370 Фотофакт: «Псковские тепловые сети» показали разобранный котел 31.03.2021, 13:240 Поступили первые заявки на ралли «Голубые озера-2021» 31.03.2021, 13:150 Депутаты Госдумы отчитались о доходах за прошлый год
31.03.2021, 13:070 Губернатор о ДТП под Островом: Мы должны сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись 31.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым 31.03.2021, 13:012 Интерактив: Прививка от коронавируса заняла у псковича несколько часов 31.03.2021, 12:580 Псковские курсанты провели юридические консультации для осужденных
31.03.2021, 12:490 «Титан-Полимер» в лицах: инженер-электрик Павел Иванов 31.03.2021, 12:310 Открылась вакансия председателя Невельского районного суда 31.03.2021, 12:222 Пскович может на 6 лет лишиться свободы за незаконный оборот алкоголя 31.03.2021, 12:160 В России расширили возможности получения максимальных пособий по безработице
31.03.2021, 12:010 ПсковГУ открывает представительства в других регионах 31.03.2021, 11:480 «Подстрочник»: Как будет проходить избирательная кампания-2021 в Псковской области? 31.03.2021, 11:340 Псковичам предлагают заплатить налоги без негативных последствий 31.03.2021, 11:280 Совфед одобрил закон о президентских сроках
31.03.2021, 11:260 «Невероятный красавец»: телеведущий Борис Корчевников посетил Псков 31.03.2021, 11:221 Облздрав развеял слухи о закрытии детского отделения больницы в Невеле 31.03.2021, 11:164 Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин 31.03.2021, 11:146 Пять случаев пополнили статистику смертности от коронавируса в Псковской области
31.03.2021, 11:070 «Гайд-парк»: О новых проектах «Новых людей» 31.03.2021, 11:040 Порховское предприятие установило оклад ниже МРОТ 31.03.2021, 10:510 Таможня: Резко увеличилось количество автомобилей, следующих через ППУ «Невельский» 31.03.2021, 10:490 Жительница Дедовичского района помогла полиции остановить нетрезвого водителя
31.03.2021, 10:460 Водитель «Мицубиси» не уступил дорогу колонне военных машин в Пскове 31.03.2021, 10:442 Пскович требует уничтожить «воронье царство» в Детском парке 31.03.2021, 10:322 Александр Братчиков оценил качество ремонта дороги на Аллейной в Пскове 31.03.2021, 10:251 Псковичка украла спиртные напитки из магазина на Октябрьском проспекте
31.03.2021, 10:191 Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных 31.03.2021, 10:160 Псковские спасатели освободили застрявшую между стеной и стояком отопления девочку 31.03.2021, 10:080 Недостатки ремонта улицы Школьной в Пскове устранят в мае 31.03.2021, 10:040 Александр Котов примет участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты областного Собрания
31.03.2021, 10:010 Прокуратура добилась установки нового ограждения на территории ППК 31.03.2021, 10:000 «Совершенная простота»: как псковский крестьянин стал святым 31.03.2021, 09:550 На двух улицах Пскова с 31 марта временно ограничено дорожное движение 31.03.2021, 09:540 «Экосреда»: Как начать жить экологично?
31.03.2021, 09:540 Два автомобиля столкнулись на улице Труда в Пскове 31.03.2021, 09:500 Безработный житель Палкинского района украл у пенсионера велосипед 31.03.2021, 09:450 Весенняя очистка дорог, тротуаров и остановок проводится в Пскове 31.03.2021, 09:400 Досрочное голосование по выборам главы началось в Порховском районе
31.03.2021, 09:362 Продолжается показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (4-6 серии) 31.03.2021, 09:260 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 31.03.2021, 09:203 Роспотребнадзор не исключил роста заболеваемости COVID-19 осенью 31.03.2021, 09:126 Предпринимателей и НКО приглашают разместить интерактивные зоны на фестивале «Добрый рок» в Пскове
31.03.2021, 09:010 Писательница из Петербурга рассказала псковичам о пользе бабушкиных очков 31.03.2021, 08:520 68% россиян не хотят возвращаться в офис после дистанционной работы 31.03.2021, 08:430 Винтовку, спрятанную в чехле от гитары, обнаружили псковские пограничники 31.03.2021, 08:293 За 30 марта в Псковской области выявлено 77 новых случаев коронавируса
31.03.2021, 08:231 Подразделения ВДВ захватили аэродром условного противника в Псковской области 31.03.2021, 08:120 Депутаты подготовили вопросы к правительству об уровне жизни граждан 31.03.2021, 08:000 Несколько домов отключат от теплоснабжения в Пскове 31.03.2021, 07:514 Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19 для животных
31.03.2021, 07:391 В пандемию россияне скупили 5 тонн золота 31.03.2021, 07:280 Александр Козловский передал саженцы туи и спиреи новосокольнической деревне Бор 31.03.2021, 07:150 Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей 31.03.2021, 07:003 Псковской области прогнозируют бюджетный кризис
30.03.2021, 22:440 Бесплатную программу по искусственному интеллекту предлагают псковичам 30.03.2021, 22:180 Председатель СК России провел оперативное совещание 30.03.2021, 21:571 Запись в первый класс по новым правилам начнется в Псковской области 1 апреля 30.03.2021, 21:420 Более 800 жителей Псковской области направят в армию в ходе весеннего призыва
30.03.2021, 21:240 Встреча с фотографом Дмитрием Марковым пройдет в псковском театре 30.03.2021, 21:062 В Пскове пристав подозревается в превышении полномочий 30.03.2021, 20:570 Путин предлагает следить за долей детей мигрантов в школах 30.03.2021, 20:392 Псковичи смогут приобрести на аукционе арестованные автомобили и автобус
30.03.2021, 20:120 В Пскове перед судом предстанет женщина-водитель, ударившая и оскорбившая полицейских 30.03.2021, 19:590 Шубы стоимостью более 800 тысяч рублей незаконно продавали в великолукском ТЦ 30.03.2021, 19:420 Нормальные герои всегда идут в обход 30.03.2021, 19:353 Цены на жилье вырастут на 15-20% - Владислав Абрамов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.