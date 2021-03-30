Общество

До +19 градусов потеплеет в Псковской области в апреле

Погода в Псковской области в апреле будет формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления, которые будут чередоваться с перифериями атлантических циклонов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре, во второй половине месяца влияние циклонов будет более частым. Температурный фон в течение месяца ожидается близким к климатической норме или незначительно ее превысит.

Так, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы или на 0,5°C выше. Месячная сумма осадков ожидается 70-120% от нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры будут в пределах +4…+9°C , ночные - от -4 до +1°C с понижением в отдельные ночи до -7…-5°C .

Во второй и третьей декадах преобладающие дневные температуры составят +9 до +14°C. В отдельные дни третьей декады апреля возможно повышение температуры до +16…+19°C . Преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах +1...+6°C с понижением в отдельные ночи до -2…0°C

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются ниже нормы для данного периода.