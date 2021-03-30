Общество

Эксперт о вывесках в Пскове: Город превратился в «лоскутное одеяло»

В настоящее время Псков превратился в «лоскутное одеяло» из-за разноплановости вывесок. Об этом сообщил специалист управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Анатолий Петров в пресс-центре ПЛН 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сейчас город превратился в "лоскутное одеяло", - отметил он. - Фасады превращаются в заплатки. Дизайн-код дает направление - реклама не должна быть броской. Фасад здания, архитектура - это главное».

«Большинство рекламных фирм уже знают, что нужно изучать дизайн-код», - добавил Анатолий Петров.

«Если хочется "фантастическую вывеску", а дизайн-код это ограничивает, это не означает, что сделать нельзя», - продолжил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков. В этом случае конструкцию нужно согласовывать как рекламную, получив соответствующее разрешение. «В исторической части города рекламные конструкции мы не согласовываем», - напомнил он.