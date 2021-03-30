Общество

Более 6 тысяч псковских пенсионеров получают прибавку за длительный стаж работы на селе

Более 6 тысяч пенсионеров Псковской области получают прибавку к пенсии за длительный стаж работы в сельской местности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

С 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В 2021 году ее размер составляет 1511,12 рубля.

Для получения надбавки необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать.

«В "сельский" стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а только та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года — на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных списком, утвержденным правительством РФ (постановление от 29.11.2018 № 1440), - пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова. - В принятом перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников».

Постановлением правительства список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, был расширен. Например, в него внесли диспетчеров, лаборантов, врачей-эпизоотологов, заведующих ветеринарными аптеками, индивидуальных предпринимателей-сельхозпроизводителей.

Управляющий привела примеры обстоятельств, исключающих и дающих право на прибавку: «Прибавка не устанавливается селянам, которые трудились в сельсоветах, поселковых магазинах и детсадах, медпунктах. Исключение — если данная организация входила в состав колхоза, совхоза, межколхозных предприятий, машино-тракторных станций до 1 января 1992 года. Льгота не распространяется и на тех пенсионеров, кто 30 лет трудился в колхозе, а потом переехал в город».

В ПФР обратили внимание продолжающих работать сельских пенсионеров на то, что надбавка после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке.

Обращаться необходимо и получающим надбавку пенсионерам при устройстве на работу, так как в этом случае она снимается. Согласно технологии, Пенсионный фонд обрабатывает сведения от работодателей о работающих гражданах только на второй месяц после приема на работу, поэтому в случае несвоевременного обращения может образоваться переплата, которая подлежит возмещению в ПФР.

Телефон «горячей линии» отделения ПФР по Псковской области: 8 (800) 600-01-76 (звонок бесплатный).