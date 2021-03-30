Общество

Строительство детской площадки началось на улице Есенина в Великих Луках

Строительство детской игровой площадки началось на улице Есенина, 6 в Великих Луках. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.

«На улице Есенина, 6 началась подготовка основания для детского комплекса. Рекреация будет построена в рамках программы "Комфортная городская среда". Размер площадки - 20х30. Комплекс будет включать в себя тренажеры, детские формы, резиновое покрытие», - проинформировала она своих подписчиков.

Добавим также, что стоимость работ составляет 3,5 млн рублей.

По данным портала luki.ru, детские игровые площадки также построят на улицах Малышева, Щорса и на проспекте Октябрьском между домами №№126 и 130. Они обойдутся бюджету в 7,5 млн рублей.



Срок окончания работ — 30 июня.