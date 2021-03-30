Общество

Росприроднадзор провел рейд по обращению псковича о загрязнении Великой

Росприроднадзор по СЗФО провел рейд по обращению жителя города Пскова о загрязнении реки Великой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

29 марта обеспокоенный местный житель разметил в группе «Жесть по-псковски» видео, на нем видны разводы на поверхности реки и труба, через которую осуществлялся сброс сточных вод.

Видео: Василий Балаболов

«В Пскове вчера по реке плыла эта "нефтяная" грязь», - написал автор видео.

На основе опубликованных видеоматериалов инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели рейдовый осмотр береговой полосы и акватории реки Великой в Пскове в районе моста 50-летия Октября и улицы Крутая набережная за железнодорожным мостом.

В момент осмотра акватория реки была без следов загрязнения. В районе улицы Крутая набережная государственный инспектор управления обнаружил выпуск сточных вод, который может являться вероятным источником загрязнения.

После получения информации о собственнике будет инициировано административное производство по признакам нарушения требований к охране водных объектов.