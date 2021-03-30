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Общество

Острые вопросы здравоохранения обсудили депутаты на встрече в Палкинском районе

31.03.2021 18:09|ПсковКомментариев: 0

Вопросы работы фельдшерско-акушерских пунктов Палкинского района и организацию медицинского обслуживания населения в муниципалитете обсудил заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко с руководителями органов местного самоуправления и медиками. На встрече в администрации района, присутствовали руководитель муниципалитета Евгений Седов и председатель районного Собрания депутатов Наталья Наха, главы поселений, депутат областного Собрания Наталья Мельникова, главный врач псковской межрайонной больницы Елена Уткина и заместитель главврача, руководитель палкинского филиала Антонина Прусова, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Начиная разговор, Виктор Остренко попросил участников встречи максимально открыто говорить о существующих проблемах и острых вопросах, волнующих граждан.

«Качественную медицинскую помощь первичного уровня люди должны получать везде независимо от того, живут они в областном центре или в маленьком поселке», - подчеркнул депутат. Вице-спикер напомнил, что в этом году стартует пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая предусматривает модернизацию амбулаторно-поликлинической службы, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы специально пригласили глав волостей, чтобы заранее проговорить, в каких населенных пунктах наиболее острая потребность в фельдшерско-акушерских пунктах, и в случае необходимости обратиться в областной комитет по здравоохранению с предложением по корректировке программы с учетом приоритета», - сказал Виктор Остренко.

В настоящее время в Палкинском районе работает семь ФАПов и две врачебные амбулатории. Правда, по словам заместителя главного врача Антонины Прусовой, на девять сельских лечебно-профилактических учреждений приходится только четыре специалиста: три фельдшера и один врач. ФАП в деревне Слопыгино, по мнению медика, нуждается в модернизации в первую очередь - там медицинский прием ведется в помещении, расположенном на втором этаже здания, что очень неудобно для пожилых и маломобильных граждан. Очень нужен ФАП, как сказала врач, и в деревне Горбунова Гора.

«Стены поставить проще, чем специалиста найти, - отметил Виктор Остренко. - Недопустима в принципе ситуация, когда построили ФАП, а он огорожен забором, закрыт круглосуточно и не функционирует. Если в какой-то волости проживает медицинский работник, возможно, это обстоятельство нужно учитывать при выборе места под строительство ФАПа, или заранее планировать, откуда может приехать специалист».

Главный врач псковской межрайонной больницы Елена Уткина признала, что фельдшеры едут в район неохотно. По ее мнению, все упирается в жилье. «Уровень зарплат у нас неплохой, единовременные стимулирующие выплаты предусмотрены и место красивое, экологически чистое, но необходимо обеспечить медикам бытовые условия - выделять благоустроенные квартиры», - высказала позицию Елена Уткина.

По словам главы района Евгения Седова, возможности муниципалитета ограничены - район готов отремонтировать и предоставить приезжим врачам две квартиры в бывшем здании детского сада в Палкино.

Участники встречи также обсудили возможность расширения работы мобильного ФАПа.

«Благодаря передвижному лечебно-диагностическому комплексу мы проводим подомовой объезд деревень. Это дает результаты», - оценила эффективность такой формы работы Антонина Прусова. Однако медик обратила внимание, что автомобиль, на базе которого оборудован ФАП, в зимнее время не позволяет добираться до отдаленных населенных пунктов.

Главврач Елена Уткина проинформировала коллегу, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения автомобильный парк медицинских учреждений будет обновляться - в этом году районная больница получит четыре легковых автомобиля, один из которых предназначен для палкинского филиала.

«По мобильным ФАПам у нас другая проблема, - отметила руководитель. - Фельдшерам, которые работают на передвижном комплексе, не положены выплаты, которые предусмотрены для сельских фельдшеров в стационарных ФАПах». Виктор Остренко пообещал данный вопрос обсудить с профильным комитетом.

В ходе встречи главы поселений озвучили пожелания жителей по организации медпомощи в районной поликлинике. Претензии граждан связаны с очередями в регистратуру и у кабинетов врачей. «Очередей в регистратуру быть не должно, - отреагировала на прозвучавшую жалобу главный врач. - Необходимо отрегулировать предварительную запись - я возьму этот вопрос на контроль».

В свою очередь Елена Уткина попросила глав поселений вести среди граждан разъяснительную работу, в частности, информировать, что с высокой температурой необходимо вызывать участкового на дом, а не идти в поликлинику. Кроме того, через представителей органов местного самоуправления главврач призвала жителей Палкинского района сделать прививку от коронавируса. Елена Уткина призналась, что вся ее семья, включая 82-летнюю маму, поставила вакцину.

В завершение глава района поблагодарил медиков за самоотверженную работу в период пандемии, отметила важность открытого обсуждения злободневных проблем в сфере здравоохранения.

Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение #ФАП
Источник: Псковская Лента Новостей
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