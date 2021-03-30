Острые вопросы здравоохранения обсудили депутаты на встрече в Палкинском районе

Вопросы работы фельдшерско-акушерских пунктов Палкинского района и организацию медицинского обслуживания населения в муниципалитете обсудил заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко с руководителями органов местного самоуправления и медиками. На встрече в администрации района, присутствовали руководитель муниципалитета Евгений Седов и председатель районного Собрания депутатов Наталья Наха, главы поселений, депутат областного Собрания Наталья Мельникова, главный врач псковской межрайонной больницы Елена Уткина и заместитель главврача, руководитель палкинского филиала Антонина Прусова, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Начиная разговор, Виктор Остренко попросил участников встречи максимально открыто говорить о существующих проблемах и острых вопросах, волнующих граждан.
«Качественную медицинскую помощь первичного уровня люди должны получать везде независимо от того, живут они в областном центре или в маленьком поселке», - подчеркнул депутат. Вице-спикер напомнил, что в этом году стартует пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая предусматривает модернизацию амбулаторно-поликлинической службы, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.
В настоящее время в Палкинском районе работает семь ФАПов и две врачебные амбулатории. Правда, по словам заместителя главного врача Антонины Прусовой, на девять сельских лечебно-профилактических учреждений приходится только четыре специалиста: три фельдшера и один врач. ФАП в деревне Слопыгино, по мнению медика, нуждается в модернизации в первую очередь - там медицинский прием ведется в помещении, расположенном на втором этаже здания, что очень неудобно для пожилых и маломобильных граждан. Очень нужен ФАП, как сказала врач, и в деревне Горбунова Гора.
Главный врач псковской межрайонной больницы Елена Уткина признала, что фельдшеры едут в район неохотно. По ее мнению, все упирается в жилье. «Уровень зарплат у нас неплохой, единовременные стимулирующие выплаты предусмотрены и место красивое, экологически чистое, но необходимо обеспечить медикам бытовые условия - выделять благоустроенные квартиры», - высказала позицию Елена Уткина.
По словам главы района Евгения Седова, возможности муниципалитета ограничены - район готов отремонтировать и предоставить приезжим врачам две квартиры в бывшем здании детского сада в Палкино.
Участники встречи также обсудили возможность расширения работы мобильного ФАПа.
«Благодаря передвижному лечебно-диагностическому комплексу мы проводим подомовой объезд деревень. Это дает результаты», - оценила эффективность такой формы работы Антонина Прусова. Однако медик обратила внимание, что автомобиль, на базе которого оборудован ФАП, в зимнее время не позволяет добираться до отдаленных населенных пунктов.
Главврач Елена Уткина проинформировала коллегу, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения автомобильный парк медицинских учреждений будет обновляться - в этом году районная больница получит четыре легковых автомобиля, один из которых предназначен для палкинского филиала.
«По мобильным ФАПам у нас другая проблема, - отметила руководитель. - Фельдшерам, которые работают на передвижном комплексе, не положены выплаты, которые предусмотрены для сельских фельдшеров в стационарных ФАПах». Виктор Остренко пообещал данный вопрос обсудить с профильным комитетом.
В ходе встречи главы поселений озвучили пожелания жителей по организации медпомощи в районной поликлинике. Претензии граждан связаны с очередями в регистратуру и у кабинетов врачей. «Очередей в регистратуру быть не должно, - отреагировала на прозвучавшую жалобу главный врач. - Необходимо отрегулировать предварительную запись - я возьму этот вопрос на контроль».
В свою очередь Елена Уткина попросила глав поселений вести среди граждан разъяснительную работу, в частности, информировать, что с высокой температурой необходимо вызывать участкового на дом, а не идти в поликлинику. Кроме того, через представителей органов местного самоуправления главврач призвала жителей Палкинского района сделать прививку от коронавируса. Елена Уткина призналась, что вся ее семья, включая 82-летнюю маму, поставила вакцину.
В завершение глава района поблагодарил медиков за самоотверженную работу в период пандемии, отметила важность открытого обсуждения злободневных проблем в сфере здравоохранения.