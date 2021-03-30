Общество

Нарушители правил пожарной безопасности в псковских лесах в 2020 году оштрафованы на 4,3 млн рублей

В 2020 году за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Псковской области региональный комитет по природным ресурсам выдал 63 предписания об устранении нарушений.

Всего было наложено административных штрафов на общую сумму 4,3 млн рублей, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета Виктора Мусатова.

Напомним, с 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал 29 марта губернатор Михаил Ведерников.