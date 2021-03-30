Общество

Губернатор оценил подготовку Псковской лесопожарной станции к пожароопасному сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 31 марта, посетил Псковскую лесопожарную станцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, глава региона вместе с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым, руководителем областного Противопожарного лесного центра Олегом Чернеем оценил техническое оснащение подразделения и его готовность к предстоящему пожароопасному сезону. Напомним, что пожароопасный период начинается в Псковской области с 1 апреля.

Губернатор осмотрел представленные модели техники, приобретенной в 2019–2020 годах по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», поинтересовался ее техническими характеристиками. Среди представленных образцов - автоцистерны, гусеничный транспорт, тракторы, вездеходы, современные лесопатрульные комплексы и машины для перевозки личного состава станции и спецтехники.

Руководитель Противопожарного лесного центра отметил, что вся техника уже активно эксплуатируется. «В таких объемах, как сейчас, помощь лесничеству в предоставлении противопожарной техники не оказывалась долгое время», - сообщил Олег Черней. Он отметил, что благодаря нацпроекту в регионе сформирован парк техники, позволяющей проводить комплекс противопожарных мероприятий на территориях охраняемых лесничеств, а также участвовать в совместных операциях с МЧС.

В свою очередь, Виктор Мусатов анонсировал приобретение в регион еще 10 современных лесопатрульных комплексов, укомплектованных всем необходимым оборудованием для пожаротушения и сдерживания распространения огня.

Глава региона также ознакомился с работой и региональной диспетчерской службы. Основным инструментом ее деятельности является система дистанционного мониторинга «Лесохранитель», поступившая на вооружение подразделения в 2020 году. Система позволяет в режиме реального времени выявлять пожары на ранних стадиях - очаги возгорания фиксируют порядка ста камер видеонаблюдения, установленных на вышках операторов сотовой связи и иных высотных объектах. Уникальность применения системы в Псковской области в том, что она работает круглосуточно и круглогодично. Более 50% лесных пожаров в регионе обнаруживаются именно посредством их фиксации видеокамерами, сообщил Олег Черней.

Он обратил внимание, что система разработана местной компанией. Псковская область выступала в качестве пилотного проекта для ее апробации. «В настоящее время уже около 50 субъектов РФ внедрили у себя «Лесохранитель», но только для нашего региона ее содержание осуществляется за счет федеральных средств, что экономит области порядка 26 млн рублей в год», - подчеркнул руководитель областного Противопожарного лесного центра.

Губернатор оценил подготовку противопожарного центра к предстоящему пожароопасному сезону и отметил функциональность системы «Лесохранитель», выразив надежду, что в совокупности с приобретенной в рамках нацпроекта техникой это позволит значительно сократить число лесных пожаров и площадь возгорания в регионе.

Напомним, Псковский лесопожарный центр создан в Псковской области в 2011 году. Он включает в себя пять станций 2-го типа (муниципальных) и 6 станций 3-го типа (межрайонных), созданных в 2019 году по поручению правительства РФ.

Псковское подразделение обслуживает лесной фонд в границах Псковского района. Кроме того, станция осуществляет координацию деятельности по тушению лесных пожаров на территории Гдовского, Печорского, Островского и Палкинского районов.