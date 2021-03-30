Общество

Прокуратура уличила власти Плюссы в бездействии

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего содержание детских игровых площадок, расположенных на территории Плюссы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, на улице Ленина расположена детская игровая площадка, находящаяся в ведении администрации городского поселения «Плюсса». В ходе проведенного обследования детской игровой площадки установлено, что установленное оборудование не отвечает требованиям действующего законодательства, представляет угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, может повлечь их травматизм.

В связи с этим прокурором Плюсского района в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского поселения по непринятию мер по приведению детского оборудования на игровой площадке в соответствие с требованиями ГОСТ.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.