Общество

Псковский филиал Академии ФСИН провел мониторинг наркоситуации в регионе

Восьмой год администрация Псковской области поручает Псковскому филиалу Академии ФСИН России проведение мониторинга наркоситуации в регионе. Полученные данные ложатся в основу ежегодного проекта доклада председателю Государственного антинаркотического комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала учреждения, рабочая группа из числа сотрудников и курсантов Псковского филиала академии исследовала проблемы наркомании и наркопреступности на территории Псковской области по итогам 2020 года. В течение трех месяцев проводился репрезентативный опрос общественного мнения. Всего было опрошено более двух тысяч респондентов из числа жителей региона – от школьников до рабочих на производстве в городах и районах Псковской области.

«Процедура мониторинга включала в себя предоставление ее участникам официальных статистических данных и информационно-аналитических документов. В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления на территории Псковской области, масштабах незаконного потребления наркотиков и отношения населения региона к этой проблеме в рамках мониторинга была организована работа по проведению аналитического социологического исследования, – отметил начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Роман Иваняков, возглавлявший рабочую группу по проведению мониторинга наркоситуации в регионе.

Полученные данные были обобщены, сделан анализ статистических сведений по установленным формам, который представлен на заседание антинаркотической комиссии региона.