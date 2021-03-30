Общество

Алексей Навальный объявил голодовку

Алексей Навальный объявил голодовку, объяснив это тем, что к нему не допускают приглашенного врача, передает РИА Новости.

«Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами», - говорится в его Instagram.

Ранее адвокат Навального, осужденного за мошенничество со средствами компании «Ив Роше», Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила о проблемах со здоровьем блогера. Она отмечала, что у него болят нога и спина.

В Instagram Навального уточняется, что «боль в спине перешла в ногу; участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность».

Как заявляла его адвокат, приглашенного врача к Навальному не пускают, рекомендованные лекарства передать не разрешают, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны. В качестве лечения, отметила Михайлова, осужденному дают ибупрофен. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело «Ив Роше» было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей «Ив Роше» заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой «Главное подписное агентство».

Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у «Ив Роше», остальное - у «Межрегиональной процессинговой компании», ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.