Общество

Псковская область стала первым субъектом СЗФО, полностью готовым к пожароопасному сезону

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел выездное совещание по вопросу подготовки региона к пожароопасному сезону. Мероприятие прошло на псковской станции регионального Противопожарного лесного центра в среду, 31 марта. В обсуждении в режиме видеоконференцсвязи приняли участие руководство ГУ МЧС России по Псковской области, председатели профильных региональных комитетов, регионального управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях и глав муниципалитетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона напомнил, что 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон. «Наша задача сверить часы и обсудить наиболее сложные вопросы, которые еще остаются и требуют поддержки региона или моего личного участия», - отметил Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул, что в настоящее время Псковская область является первым субъектом Северо-Западного федерального округа, который признан полностью готовым к прохождению пожароопасного сезона.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов проинформировал, что подготовка к пожароопасному сезону текущего года включала в себя целый комплекс мероприятий, в том числе в рамках межрайонного и межведомственного взаимодействия по профилактике возникновения лесных пожаров. Он добавил, что в апреле в регионе прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий класс пожароопасности, поэтому будут приняты дополнительные меры безопасности.

Для организации эффективной работы по этому направлению в специализированные учреждения региона в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» приобретено более 60 единиц техники и 570 единиц оборудования на общую сумму свыше 130 млн рублей. Это позволило заменить устаревшее лесопожарное оборудование и технику, укомплектовать материальную базу дополнительных шести лесопожарных станций, созданных по распоряжению правительства РФ в 2019 году.

«Создание дополнительных станций помогло обеспечить еще большую оперативность реагирования на возгорания в лесных массивах региона. Как итог - в 2020 году Псковская область вошла в число 23 субъектов РФ, где 100% лесных пожаров тушат в течение первых суток», - подчеркнул Виктор Мусатов.

Добавим, поставка спецтехники в регион продолжится - запланировано приобретение лесопожарных комплексов на общую сумму около 70 млн рублей.

В ходе совещания с докладами о подготовке к пожароопасному сезону выступили начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, главы Опочецкого, Псковского и Гдовского районов.

В завершение губернатор подчеркнул, что готовность региона к пожароопасному периоду стала возможной благодаря поддержке по линии национальных проектов и министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. «Мы работать должны таким образом, чтобы не подвести федеральный центр и оправдать доверие руководства министерства. Рассчитываю, что этот пожароопасный период мы пройдем без потерь лесного фонда», - подчеркнул губернатор и выразил благодарность за своевременную подготовку к руководству регионального управления МЧС, председателям профильных комитетов, главам районов и сотрудникам лесопожарных станций.

Затем губернатор вручил особо отличившимся специалистам отрасли лесной охраны ведомственные награды. Так, за заслуги в выполнении задач по предупреждению и ликвидаций пожароопасных ситуаций начальник Опочецкой лесопожарной станции Противопожарного лесного центра Андрей Андреенков удостоен медали МЧС России «За содружество во имя спасения». За заслуги в области лесного хозяйства РФ начальник отдела государственной лесной охраны и защиты леса комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Клементьев отмечен нагрудным знаком отличия «Почетный работник лесного хозяйства» Федерального агентства лесного хозяйства.