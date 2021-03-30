Общество

Поезда из Москвы в Псков и Великие Луки будут следовать с Белорусского вокзала

В конце апреля меняются маршруты поездов, которые курсируют между Псковом, Великими Луками и Москвой. Речь идет о поездах которые курсируют с Рижского железнодорожного вокзала столицы, сообщает портал zhdvokzaly.ru.

«Пассажирский поезд №661 Москва - Великие Луки в крайний раз отправится с Рижского вокзала столицы 28 апреля. Пассажирский поезд №662 Великие Луки - Москва Рижская в крайний раз прибудет на этот вокзал 30 апреля. Скорый поезд №64 Псков - Москва в крайний раз прибудет на Рижскую 26 апреля, а отправится обратно в Псков 30 апреля», - сообщается на портале.

После этих дат, с мая, данные поезда будут прибывать и отправляться с Белорусского вокзала Москвы и следовать через станцию Вязьма, при этом расписание этих поездов останется взаимоувязанным.

Скорый поезд №64 Псков - Москва будет отправляться из Пскова в 13.54, 3, 10, 16, 23, 30 мая, 06, 14 июня, с 20 июня по воскресеньям. Прибытие в Москву на следующие сутки в 07.23.

Скорый поезд №63 Москва - Псков будет отправляться из Москвы в 21.13, 07, 14, 21, 28 мая, 04, 11, 18 июня, с 25 июня по пятницам.

Скорый поезд №62 Великие Луки - Москва будет отправляться из Великих Лук в 19.55, 06, 13, 18, 20, 25, 27 мая, 01, 03, 08, 10, 17 июня, с 22 июня два раза в неделю по вторникам и четвергам. Прибытие в Москву на следующие сутки в 07.23.

Скорый поезд №61 Москва - Великие Луки будет отправляться из Москвы в 21.13, 04, 11, 17, 19, 24, 26, 31 мая, 02, 07, 09, 15 июня, с 21 июня два раза в неделю по понедельникам и средам. Прибытие в Великие Луки в 07.50.