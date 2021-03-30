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Общество

Анастасия Повторейко назначена главным внештатным пульмонологом Псковской области

31.03.2021 22:02|ПсковКомментариев: 1

Решением комитета по здравоохранению Псковской области в целях повышения качества специализированной медицинской помощи главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко назначена главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения.

Ранее она занимала этот пост с 2012 по 2017 годы, будучи врачом-пульмонологом Псковской областной клинической больницы.

Заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова назначена главным внештатным детским специалистом-инфекционистом Псковской области.

«Назначения такого уровня, свидетельствуют о высоком профессионализме не только наших врачей, но и самого медицинского учреждения. Коллеги инфекционной больницы гордятся тем, что на Анастасию Викторовну и Елену Петровну возложена такая ответственная роль в рамках целого региона, с которой они обязательно справятся при поддержке своего коллектива», - говорится в сообщении.

Теги: #здравоохранение #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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