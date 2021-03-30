Общество

Порядок выгула домашних животных пропишут в Правилах благоустройства Великих Лук

Порядок выгула домашних животных будет прописан в Правилах благоустройства Великих Лук.Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Николай Козловский, отвечая на вопрос подписчика.

«Николай Николаевич, в своем последнем видеообращении губернатор коснулся проблемы с загаживанием дворов домашними питомцами. Идеальное решение проблемы - это когда владелец сам убирает за своим питомцем: собрал в пакетик и выбросил в мусорный контейнер», - написал подписчик. В качестве возможного решения проблемы он предложил задействовать управляющие компании: заключать дополнительное соглашение с владельцами животных, чтобы дворники за дополнительную плату убирали «продукты жизнедеятельности» домашних животных. Также подписчик высказал мнение о необходимости наказания граждан, которые не убирают за своими питомцами.

Николай Козловский ответил, что «в настоящее время разработан и находится на согласовании проект внесения изменений в Правила благоустройства города Великие Луки, предусматривающий порядок выгула домашних животных, в том числе обязанность владельцев убирать за своими питомцами». «В случае нарушения Правил благоустройства виновные лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством», -заключил он.