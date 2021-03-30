Общество

Число реабилитационных отделений в разгар пандемии сократилось до 5-30%

Реабилитационная система сильно пострадала во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

По ее словам, реабилитационные отделения были первыми перепрофилированы в инфекционные.

«В России есть субъекты, которые все свои реабилитационные службы полностью переориентировали на лечение от ковида. Отделения, расположенные в санаториях, просто закрылись. Сегодня в России, как и во всем мире, функционирует от 5% до 30% реабилитационных отделений», - подчеркнула Галина Иванова.

Но уже начался обратный процесс - настало время бороться с последствиями болезни, пишет газета «Известия». Международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель, отметила Галина Иванова. Из-за развившегося фиброза легких или поражения соединительной ткани люди могут почувствовать себя плохо спустя месяцы после возвращения к нормальной жизни. Сама она тоже болела коронавирусной инфекцией и перестала ощущать ее последствия в организме только спустя шесть месяцев.