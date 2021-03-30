Общество

Постные продукты стали популярнее на 26%

В первые 10 дней Великого поста (15-24 марта) россияне стали на четверть чаще покупать продукты с пометкой «постный», чем в аналогичный период прошлого года (он пришелся на 2-11 марта). Об этом сообщили в аналитическом ресурсе «Чек Индекс» (проект «Платформы ОФД», обрабатывающей ежедневно свыше 44 млн чеков с более миллиона онлайн-касс в России).

Отмечается, что объем продаж постного хлеба в натуральном выражении увеличился на 63% год к году. Россияне, соблюдающие пост, также заменяют обычное молоко растительным. Продажи кокосового молока в натуральном выражении возросли на 65% год к году, миндального - на 75%. При этом средние чеки увеличились на 80% (до 92 рублей) и на 74% (до 79 рублей) соответственно, пишет газета «Известия».

Постящиеся заменяют сыр соевым продуктом тофу. Объем его продаж в натуральном выражении возрос на 9%, а средний чек - на 61% (до 155 рублей).

Также увеличились продажи бобовых, а именно нута и фасоли. Объем продаж фасоли в натуральном выражении вырос на 41% (средний чек - 82 рубля), нута - на 18% (средний чек - 387 рублей).

Отмечается, что увеличение частоты покупок товаров с указанием в названии «постный» может говорить как о возросшем интересе жителей России к соблюдению религиозных традиций, так и о развитии маркетинговых тактик в ритейле. Для многих период поста служит стимулирующим фактором, способствующим приведению себя в форму и сбросу лишнего веса, отметили эксперты.