Общество

Россияне назвали самые популярные первоапрельские шутки

Шутки про белую спину и спущенное колесо самые популярные в РФ на 1 апреля, но в целом разыгрывать друг друга в этот день в российских компаниях не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Согласно нему, 86% опрошенных, работающих на момент проведения опроса, отметили, что в их компаниях не принято разыгрывать друг друга на 1 апреля. Чаще всего День смеха отмечают среди рабочего персонала, в компаниях из сфер туризма, гостиниц, ресторанов, безопасности, транспорта и логистике, а также в автомобильном бизнесе.

При этом 1 апреля объектами шуток была треть (33%) респондентов. Среди них больше мужчин, чем женщин (39% и 27%). В основном, шутки были смешные и поддерживали настроение, но 4% респондентов обиделись на розыгрыши. Каждый пятый сотрудник отметил, что не находит шутки коллег ни смешными, ни обидными. Смешными розыгрыши чаще всего казались госслужащим (90%), а также работникам в сферах добычи сырья (83%), закупок (78%), автомобильного бизнеса (78%) и банков (77%).

Также треть участников исследования сами разыгрывали своих коллег. В розыгрышах также участвовали больше мужчин, чем женщин (43% и 26% соответственно). Больше всех розыгрыши проводят представители таких профессиональных областей, как безопасность, инсталляция и сервис.

«Опрос показал, что самыми распространенными розыгрышами являются шутки про белую спину, меняют сахар на соль, разыгрывают про спущенное колесо. Офисные сотрудники заклеивают сенсор мышки скотчем, шутят про вызов к начальству, про ошибки в отчетах, еще одну зарплату или премию, меняют рабочий стол (компьютера) на картинку. Фантазия безгранична: в печенье "Орео" вместо крема добавляют зубную пасту», - говорится в исследовании.