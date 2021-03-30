Общество

Охват школ Псковской области, заявившихся на конкурс «АгроНТИ-2021», увеличился

Завершается регистрация на Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и малых городов АгроНТИ 2021. Как и в прошлом году, на него зарегистрировались все шесть школ Палкинского района, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель палкинского кружка робототехники Теодор Плявинский.

Конкурс открывает новые возможности для сельских школ. Благодаря «АгроНТИ» для школьников» любой ученик сельской школы может изучать передовые технологии: роботы, коптеры, космические технологии, цифровые метеостанции, биотехнологии.

«Внимание к этому конкурсу в Псковской области год от года растет. Если в 2019 году в конкурсе приняли участие только юные робототехники из Палкинской школы, то в 2020 году уже все 6 школ Палкинского района подали заявки на участие в конкурсе. В 2021 году так же все 6 школ Палкинского района заявились на конкурс, их поддержали ребята из Невеля, Порхова, Острова, Дно, Пскова – охват значительно увеличился, школьники проявляют интерес к новым технологиям», - сообщил Теодор Плявинский.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке департамента научно-технологической политики и образования министерства сельского хозяйства и министерства просвещения РФ.